Напавший на Памфилову оказался психбольным

Следственный комитет завершил расследование дела о нападении на дом главы Центральной избирательной комиссии России Эллы Памфиловой, напавший оказался психически больным. Об этом сообщает РИА «Новости» официального представителя СК России Светлану Петренко.

Как отмечается, напавшим оказался Ахад Карабалаев, который с 2014 года проживает на территории России без постоянных места жительства и источника дохода. Из дома Памфиловой он намеревался выкрасть деньги.

По данным стационарной комплексной психолого-психиатрической судебной экспертизы, мужчина на момент совершения преступления страдал хроническим психическим расстройством.

Уголовное дело передано в Генпрокуратуру с постановлением о направлении дела в суд для применения принудительной меры медицинского характера.

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