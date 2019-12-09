Избран новый секретарь Общественной Палаты в России

На втором в 2019 году пленарном заседании Общественной Палаты России был избран новый секретарь органа. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что это место заняла нынешний замсекретаря Лидия Михеева.

Уточняется, что до этого должность секретаря занимал Валерий Фадеев, который с 21 октября был назначен президентом России Владимиром Путиным председателем Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Госдуме оценили назначение Фадеева на пост главы СПЧ — Валерий Фадеев назначен главой СПЧ