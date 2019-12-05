В Госдуме оценили перспективу отмены упрощенного въезда украинцев в Россию

Первый зампред комитета Государственной думы по делам Содружества Независимых Государств (СНГ) Виктор Водолацкий прокомментировал намерение правительства Украины отменить упрощенный режим въезда украинцев на территорию России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Водолацкий назвал заявление украинского кабмина о запрете гражданам Украины пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении нагнетанием обстановки перед саммитом лидеров «нормандской четверки».

По его мнению, реализация проекта окажет негативное влияние на экономику Украины, находящуюся в состоянии стагнации.

При этом Водолацкий подчеркнул, что украинские граждане, работающие на территории России, приносят «немалые суммы» в бюджет своего государства.

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