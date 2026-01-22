Размер шрифта
Трамп объяснил диктатуру здравым смыслом

Трамп: диктаторы иногда должны быть у власти
Nathan Howard/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о полезности диктаторов и назвал себя одним из них. Видео с его заявлением опубликовано на YouTube-канале Белого дома.

«У нас была хорошая речь, мы получили хвалебные отзывы. Не могу в это поверить. Обычно они говорят, что он (Трамп. — прим. ред.) ужасный диктатор. Я диктатор. Но иногда диктатор нужен. Но в этом случае они такого не говорили», — прокомментировал свое выступление на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе американский президент.

Трамп также отметил, что все сказанное им на ВЭФ продиктовано здравым смыслом.

«Все строится на здравом смысле. Это не связано с консерватизмом, либерализмом или чем-либо еще», — подчеркнул глава Белого дома.

До этого член палаты представителей конгресса США Робин Келли предложила законодательно запретить Трампу использовать армию или федеральные средства для приобретения Гренландии.

«Президент Трамп не диктатор и не завоеватель», — сообщила Келли.

Конгрессвумен заявила, что в США приходится сдерживать главнокомандующего, который «рискует глобальной стабильностью». При этом она назвала ситуацию абсурдной.

Ранее российский публицист назвала условие для похищения Трампом Кадырова.

