Армия

Беспилотники сбили в Ростовской области

В Ростовской области сбили БПЛА в Чертковском районе
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Беспилотники перехватили в Чертковском районе Ростовской области в ходе отражения ночной воздушной атаки на регион. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.

Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.

На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники.

В ночь на 22 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка пострадал водитель.

Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Волгограде.

Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод.

