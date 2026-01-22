Беспилотники сбили в Ростовской области

Беспилотники перехватили в Чертковском районе Ростовской области в ходе отражения ночной воздушной атаки на регион. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется, добавил губернатор.
Вечером 21 января губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что украинские войска нанесли удар по портовым терминалам в поселке Волна.
На территории терминалов загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами. К ликвидации последствий привлечены 97 человек и 29 единиц техники.
В ночь на 22 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль в селе Червона Дибровка пострадал водитель.
Кроме того, сообщалось о серии взрывов в Волгограде.
Ранее на Кубани обломки беспилотника повредили трубопровод.