Юрист рассказал, какое наказание грозит владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске

Юрист Русяев: владельцу обрушившегося ТЦ в Новосибирске грозит штраф в ₽1 млн
Александр Кряжев/РИА Новости

Владельцу торгового центра в Новосибирске, где обрушилась крыша, может грозить штраф в размере до 1 млн рублей. Об этом сообщил РИА Новости юрист Илья Русяев.

Административная ответственность за эксплуатацию объекта капитального строительства без разрешения грозит штрафом в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей для юридического лица. Кроме того, за нарушения обязательных требований в строительстве могут назначить приостановление деятельности на срок до 60 или 90 суток, рассказал юрист.

По статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, грозит уголовная ответственность. Санкции зависят от последствий: от штрафов и работ до лишения свободы, при тяжком вреде здоровью санкции строже.

Дополнительно следствие может рассмотреть статью 216 УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, если будет доказано, что правила безопасности при содержании конструкций нарушены и это в причинной связи с обрушением. В этом случае уголовная ответственность ложится на собственника, директора юридического лица, эксплуатирующую организацию, ответственного за эксплуатацию и обследование, отметил Русяев.

Он добавил, что гражданская ответственность перед пострадавшими включает возмещение вреда в полном объеме лицом, причинившим вред, если оно не докажет отсутствие вины.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью. Владельца задержали.

По одной из версий, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Предварительно, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести.

Ранее очевидец описал обрушение крыши в торговом центре в Новосибирске.

