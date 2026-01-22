В Банке России рассказали, что делать с порванной банкнотой

Если на банкноте незначительные дефекты и при этом хорошо видны номинал, серия и номер, то ее должны принять к оплате в любой торговой точке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Представители регулятора добавили, что если деньги с дефектами дают в качестве сдачи, то покупатель вправе потребовать замены.

Со значительными повреждениями купюры следует обращаться в банк. Кассир проверит банкноту и выдаст взамен целую. Одно из основных условий — целостность купюры должна быть не менее 55% ее первоначальной площади.

Также не получится обменять банкноту, которая расслоилась и потеряла одну из сторон, добавили в ЦБ.

В ноябре сообщалось, что россияне в ходе всероссийской акции «Монетная неделя» сдали в банки и торговые сети 56 млн монет общей стоимостью почти 245 млн рублей. В Центробанке отметили, что этот показатель стал максимальным с момента запуска инициативы в 2023 году.

Ранее эксперты рассказали россиянам о выгоде акции по обмену монет на бумажные деньги.