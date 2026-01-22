Размер шрифта
На перегоне Жданка — Товарково открыли один путь после схода вагонов с рельсов

Anastasiya_Rav/Shutterstock/FOTODOM

Движение по одному пути на перегоне Жданка — Товарково Тульской области, где вагоны сошли с рельсов, восстановили, работы продолжаются. Об этом сообщила Московская железная дорога в Telegram-канале.

В настоящее время движение поездов осуществляется по одному пути в реверсивном режиме.

В данный момент с отклонением от графика на 2-4 часа следуют поезда №25 Москва — Воронеж, №33 Москва — Владикавказ, №57 Москва — Белгород, №49 Санкт-Петербург — Кисловодск, №58 Белгород — Москва, №62 Нальчик — Москва, №26 Воронеж — Москва.

Восстановительные работы на месте происшествия продолжаются.

В ночь на 22 января губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что с рельсов сошли четыре грузовые цистерны. Авария произошла в Богородицком районе на 255 км участка Узловая — Елец. По его словам, в результате инцидента пострадавших нет.

К месту происшествия прибыл ремонтный состав со станции Узловая-1. Ожидается прибытие ремонтно-восстановительных поездов из Тулы и Ельца, добавил губернатор.

Ранее в Индии пассажирский поезд сбил стадо слонов.
 
