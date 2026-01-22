В Приморье школьница получила серьезную травму головы во время катания на «ватрушке»

Amur Mash: у школьницы после падения с тюбинга произошло кровоизлияние в мозг

В городе Дальнереченске в Приморском крае 12-летняя школьница получила серьезную травму во время катания на тюбинге (больших надувных санках, которые называют «ватрушками» или «плюшками»). Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В ходе спуска с горки школьница не справилась с тюбингом, сильно ударилась и потеряла сознание. Ее на скорой помощи срочно доставили в больницу. Проведенная компьютерная томография выявила субарахноидальное кровоизлияние. Ребенку пришлось делать срочную операцию. Сейчас состояние пострадавшей стабильно, она продолжает проходить стационарное лечение.

21 января сообщалось, что во Владивостоке 13-летний мальчик на полном ходу врезался в бетонную стену, когда съехал на «ватрушке» с самодельной горки.

В начале месяца в Дальнегорском городском округе Приморского края восьмилетний мальчик получил перелом крестца, упав со снегоката, привязанного веревкой к машине. За рулем автомобиля находился отец мальчика, 33-летний мужчина.

Ранее в Екатеринбурге девочка на тюбинге сбила пенсионерку.