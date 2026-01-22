США хотят сместить правительство Кубы до конца 2026 года

WSJ: США ищут людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване

Администрация президента США Дональда Трампа ищет людей в правительстве Кубы, чтобы сместить власти в Гаване до конца 2026 года. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что поиск людей в правительстве Кубы начался после воодушевления свержением президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Администрация президента США оценивает экономику Кубы как «близкую к краху», а правительство страны никогда не было «таким хрупким» после потери жизненно важного союзника в лице Мадуро, утверждают источники.

3 января США нанесли удар по Венесуэле: взрывы прогремели в столице страны Каракасе и на военной базе Форт-Тиуна. После атак Трамп назвал операцию успешной и заявил, что американские военные захватили Мадуро и его супругу. Глава Белого дома подчеркнул, что Мадуро «больше не президент», а управление Венесуэлой «до передачи власти» берут на себя США.

5 января 2026 года Мадуро начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. Сейчас ему грозит несколько пожизненных сроков.

Ранее в конгрессе США назвали имя предпочтительного лидера Венесуэлы.