В Госдуме посчитали, сколько мигрантов может заменить один россиянин

Один квалифицированный и добросовестный россиянин может заменить трех, а то и четырех мигрантов. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева.

По ее словам, до настоящего времени в России часто, особенно в системе ЖКХ, наблюдался запрос излишней рабочей силы и нерациональное использование мигрантов. Такая ситуация позволяла мигрантам работать на нескольких работах при низкой эффективности работы на основном участке, посетовала Дмитриева.

«Регламентация деятельности мигрантов заставит более тщательно планировать и виды работ, и оценку результативности работы мигрантов. Они в последнее время не являлись дешевой рабочей силой. При условии соответствующего заработка и социальных гарантий на многие виды работ можно и нужно находить специалистов среди граждан нашей страны. Поскольку производительность труда и трудовые навыки у россиян значительно лучше, то один квалифицированный и добросовестный работник из российских граждан может заменить трех, а иногда и четырех мигрантов», — отметила Дмитриева.

По ее мнению, отказ от мигрантов заодно и вскроет длительные, устоявшиеся коррупционные цепочки, которые были созданы при участии «национальных кланов». По словам депутата, допустим, наши граждане и хотели бы устроиться на работу в те или иные предприятия отрасли ЖКХ, общепита (к примеру), но их не пускают, потому как вакансии уже заняты трудовыми мигрантами из определенного клана.

«Простора для коррупций» также будет существенно меньше. Потому как гражданин России, который будет устраиваться на работу дворником, не станет отдавать половину зарплаты ни так называемым «национальным кланам», которые помогли своему земляку туда устроиться, ни коррумпированным чиновникам в системе ЖКХ. Скажется ли это на ценах? Не думаю, более высокая зарплата будет компенсирована более высокой производительностью труда», — подчеркнула Дмитриева.

Она добавила, что замещение мигрантов российскими гражданами с повышением уровня зарплаты для них и социальных гарантий увеличит платежеспособный спрос. Дмитриева призвала помнить, что зарплата, которую работодатель платит россиянам, расходуется внутри страны, а зарплаты мигрантов — в значительной степени вывозятся, формируют отток капитала из России.

Ранее стало известно, как будет работать система организованного найма мигрантов.