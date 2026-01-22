Возле аэропорта в Приморье появилась любопытная рысь

Amur Mash: рысь грелась на солнце у дороги вблизи аэропорта Дальнегорска

Недалеко от аэропорта города Дальнегорска в Приморском крае заметили прогуливающуюся рысь. Об этом сообщает Telegram-канал Amur Mash.

Хищник мирно бродил вдоль дороги к аэропорту и даже лежал на обочине, греясь на зимнем солнце. Совершавшую обход территории рысь видели и в расположенном рядом с воздушной гаванью селе Лазо.

20 января сообщалось, что рысь пришла в населенный пункт в Бурятии, перебудила всех собак и устроилась на крыше дровяника. Местные жители, обнаружив зверя, забили тревогу. Рысь также сняли на видео.

До этого бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии. Сотрудникам лагеря удалось быстро изолировать животное. Теперь девочке проводится курс профилактических прививок.

8 января сообщалось, что в Забайкальском крае рысь целый день просидела на крыше дома.

Ранее сообщалось, что рыси стали массово нападать на домашних животных в Подмосковье.