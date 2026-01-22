Россиян предупредили о последствиях отказа от жирной пищи зимой

Зимой сокращение жирной пищи в рационе, чтобы не набрать лишний вес, может причинить серьезный вред здоровью. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» предупредила врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анна Одерий.

Как отметила врач, жиры — не «пустые калории» и не враги стройности, а важнейший элемент обмена веществ, без которого организм не способен работать полноценно в любое время года.

«Эти макронутриенты выполняют ряд критически важных функций. Они формируют клеточные мембраны, в том числе клеток нервной системы, участвуют в синтезе стероидных гормонов, обеспечивают усвоение жирорастворимых витаминов A, D, E и K, а также служат источником энергии», — предупредила Одерий.

По ее словам, особенно значимыми жиры становятся зимой. В холодное время года повышается риск дефицита солнечного света, а значит и нехватки витамина D, который усваивается только в присутствии жиров. Даже прием добавок не даст эффекта, если в рационе недостаточно липидов. Кроме того, зимой питание становится более однообразным, свежие сезонные продукты появляются реже, а исключение жиров еще больше обедняет рацион.

«Организм в этот период тратит больше энергии на терморегуляцию, защиту от инфекций и адаптацию к холоду, а одним из первых признаков дефицита жиров становятся проблемы с кожей и слизистыми, в том числе выраженная сухость», — подчеркнула эндокринолог.

Специалист отметила, что в медицине не существует четкого деления на «хорошие» и «плохие» жиры, поскольку каждый тип жирных кислот выполняет свои функции.

Мононенасыщенные жиры поддерживают работу сердечно-сосудистой системы и входят в состав клеточных мембран. Они содержатся в оливковом масле, авокадо и орехах. Полиненасыщенные жиры, включая омега-3 и омега-6, формируют клеточные мембраны, участвуют в регуляции воспаления и необходимы для нервной системы. Их источниками являются жирная рыба, такая как лосось, сельдь и скумбрия, а также орехи, семена льна и чиа и растительные масла. При этом омега-3 — жирные кислоты не являются лекарством от депрессии или «чистильщиками» сосудов, но остаются обязательным компонентом здорового питания, необходимым для работы клеток.

«Насыщенные жиры, которые содержатся в мясе, молочных продуктах и яйцах, также не требуют полного исключения и безопасны в рамках сбалансированного рациона. Проблема возникает не из-за самих насыщенных жиров, а из-за их избытка при общем переедании и недостатке ненасыщенных липидов», — пояснила врач.

По ее словам, жесткое и длительное ограничение жиров может привести к нарушению усвоения витаминов A, D, E и K, гормональным нарушениям, сухости кожи и слизистых, хронической усталости из-за недостаточной калорийности рациона и перееданию углеводов, поскольку организм пытается восполнить энергию любым способом. При этом у здоровых людей без диабета уровень глюкозы остается стабильным, но дефицит энергии проявляется через слабость, раздражительность и постоянный голод.

Чтобы сохранить баланс, специалист рекомендовала придерживаться простых правил. Важно включать источник жира в каждый основной прием пищи, чередовать растительные и животные жиры и регулярно употреблять растительные масла, рыбу, яйца, молочные продукты и орехи.

Отдельно эндокринолог разобрала популярные мифы. Утверждение о том, что жиры мешают похудеть, не соответствует действительности, поскольку лишний вес провоцирует переедание и малоподвижность, а не наличие жиров в рационе. Также неверно мнение о вреде жиров для гормонального фона — без них невозможен синтез стероидных гормонов. Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний зависит не от полного отказа от жиров, а от баланса их типов и общего состава питания. Кроме того, физиология не зависит от сезона, поэтому жиры необходимы организму круглый год.

В завершение врач посоветовала зимой не отказываться от растительных масел, есть рыбу один-два раза в неделю, добавлять в рацион орехи и семена, не бояться яиц и молочных продуктов и избегать обезжиренных продуктов как основы питания.

