Младший сын Трампа Бэррон спас жизнь своей подруге

Девушка в британском суде рассказала, что младший сын президента США Дональда Трампа Бэррон спас ей жизнь. Об этом сообщает Metro.

«Девушка рассказала в лондонском суде, что ее жизнь спас Бэррон Трамп, когда стал свидетелем нападения бывшего парня на нее», — говорится в публикации.

Как отмечается, инцидент произошел 18 января 2025 года. По данным издания, 19-летний Бэррон Трамп ответил на видеозвонок от девушки и увидел, что ее молодой человек, 22-летний Максим Румянцев, якобы бьет ее. При этом журналисты называют Румянцева россиянином. После чего Трамп позвонил в службу спасения 999, чтобы сообщить о случившемся и попросить помощи.

Назвав адрес девушки, Бэррон сообщил: «Это действительно чрезвычайная ситуация, пожалуйста. Мне позвонила она (пострадавшая. — прим. ред.) и сказала, что какой-то мужчина ее избивает».

В суде были показаны видеозаписи с нательных камер полицейских, снятые в момент прибытия наряда по вызову. На кадрах слышно, как один из офицеров говорит коллеге: «По всей видимости, этот информатор из Америки, скорее всего, сын Дональда Трампа».

Издание уточняет, что Румянцев приревновал пострадавшую к дружбе с Бэрроном Трампом.

Ранее стало известно, что Бэррон Трамп занимает должность советника в сфере новейших технологий в Белом доме.