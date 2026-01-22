Размер шрифта
Долина спела про кровную месть на первом выступлении после выселения из квартиры

Алексей Майшев/РИА Новости

Народная артистка России Лариса Долина спела про кровную месть после завершения ситуации вокруг квартиры в Хамовниках. Видео выступления опубликовал Telegram-канал Super.ru.

Как отмечается, певица выступила на сцене премии имени Владимира Высоцкого «Своя колея». Она также исполнила песню «О двух красивых автомобилях».

21 января Долина передала ключи от квартиры в Хамовниках покупательнице жилья Полине Лурье. Теперь у нее из недвижимости остался загородный дом в подмосковном поселке Славино и небольшая квартира в столичном районе Лефортово. Это жилье находится в пятиэтажном доме 1961 года постройки. По информации соседей, российская артистка никогда там не жила. Некоторое время назад жители дома встречали в подъезде дочь певицы, однако теперь с ней никто не пересекается.

До этого народная артистка России прокомментировала процесс передачи элитной недвижимости, отметив, что уже нашла новое место для проживания. При этом она не уточнила, где оно находится.

Долина оказалась в центре громкого скандала после продажи своей квартиры в Хамовниках Полине Лурье за 112 млн рублей. Артистка утверждала, что стала жертвой мошенничества, и подала иск в суд. В итоге суд принял решение в пользу Долиной и постановил вернуть жилье, однако при этом не обязал Лурье выплатить деньги — в результате она осталась без квартиры и без средств. Позже Лурье обратилась с жалобой в Верховный суд, который отменил предыдущие судебные решения и восстановил ее права как покупательницы.

Ранее стало известно, что Лурье сделает с мебелью Долиной.

