Подростки рассказали, любят ли путешествовать с родителями

Большинство опрошенных российских подростков (63%) хотят путешествовать без семьи. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом по покупке авиа- и ж/д билетов «Купибилет» среди подростков старшего школьного возраста (есть у «Газеты.Ru»).

Так, 18% уже планируют поездку с друзьями, 29% хотели бы путешествовать со второй половинкой, еще 16% мечтают об одиночном путешествии. В то же время 21% признались, что им комфортнее отдыхать с семьей, а 14% отметили, что им все равно, с кем ехать, лишь бы путешествовать.

27% опрошенных школьников рассказали, что ездят с родителями в поездки один раз в год. Еще 17% путешествуют с семьей два раза в год, 8% выезжают три-четыре раза в год. При этом 47% признались, что их семья путешествует очень редко, раз в несколько лет, или не путешествует вовсе.

В пресс-службе «Купибилет» отметили, для многих семей поездки остаются редкими из-за бюджета и нехватки времени. При этом там добавили, что даже короткие путешествия могут быть полноценным отдыхом и не требуют больших затрат, а более доступными вариантами остаются близкие регионы и города с развитой инфраструктурой, а также курорты Черноморского побережья вне пикового сезона, когда цены на жилье и билеты ниже.

