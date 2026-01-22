Размер шрифта
В ТЦ Петербурга охрана ударила подростка головой об пол, и он потерял сознание

РЕН ТВ: в Петербурге охранники ТЦ ударили подростка, и он потерял сознание
Telegram-канал Mash на Мойке

В торговом центре «Сити Молл» в Санкт-Петербурге охранники грубо задержали стрелявшего в них подростка, после чего ему понадобилась госпитализация. Видео инцидента опубликовал телеканал РЕН ТВ в Telegram-канале.

«Юноша «отключился» после того, как его скрутил охранник в ТЦ Санкт-Петербурга. Сотрудники «Сити Молла» пытались задержать молодого человека, обокравшего магазин, — выяснилось, что парень ворует там уже не первый раз», — сообщается в Telegram-канале.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел, когда молодой человек оказал сопротивление охранникам, пытавшимся его задержать. После того как его силой скрутили, он неожиданно достал газовый пистолет и открыл огонь по охранникам. Предварительно, молодого человека ударили головой об пол, после чего он потерял сознание и был доставлен в больницу на скорой помощи.

До этого сообщалось, что молодой человек упал на пол, потерял сознание и начал биться в конвульсиях. Его попытались привести в чувство с помощью нашатырного спирта, однако это не увенчалось успехом. На место вызвали медиков. Прибывшие врачи сообщили, что у юноши нет пульса, и унесли его на носилках.

Ранее россиянка избила охранника магазина из-за пяти плиток шоколада.

