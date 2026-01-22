Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Политика

Посол Китая в России рассказал о мнении Пекина о международном сотрудничестве в сфере ИИ

Посол Чжан: КНР выступает за создание международных структур в сфере ИИ
Алексей Майшев/РИА Новости

Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Об этом ТАСС рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, в сферах урегулирования международных споров и управления ИИ китайская сторона активно участвует в выработке правил, а также продвигает продвигает создание многосторонних механизмов, включая Международную организацию по медиации (IOMed) и Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Таким образом Пекин демонстрирует роль ответственного члена международного сообщества, добавил дипломат.

До этого в Microsoft заявили, что китайские компании опережают американских разработчиков в распространении технологий искусственного интеллекта (ИИ) за пределами западных стран. По словам президента корпорации Брэда Смита, Китай сумел добиться преимущества за счет конкурентоспособных моделей ИИ с открытым исходным кодом и масштабных государственных субсидий, что позволяет предлагать технологии по более низким ценам.

Ранее на конференции AI Journey подписали меморандум оценки финансового эффекта от внедрения ИИ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679351_rnd_9",
    "video_id": "record::e14f2bae-38d7-4424-aaa8-380fca21b119"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+