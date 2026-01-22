Посол Китая в России рассказал о мнении Пекина о международном сотрудничестве в сфере ИИ

Китай продвигает основание международных структур по сотрудничеству в сфере искусственного интеллекта. Об этом ТАСС рассказал посол КНР в России Чжан Ханьхуэй.

По его словам, в сферах урегулирования международных споров и управления ИИ китайская сторона активно участвует в выработке правил, а также продвигает продвигает создание многосторонних механизмов, включая Международную организацию по медиации (IOMed) и Всемирную организацию сотрудничества в области искусственного интеллекта.

Таким образом Пекин демонстрирует роль ответственного члена международного сообщества, добавил дипломат.

До этого в Microsoft заявили, что китайские компании опережают американских разработчиков в распространении технологий искусственного интеллекта (ИИ) за пределами западных стран. По словам президента корпорации Брэда Смита, Китай сумел добиться преимущества за счет конкурентоспособных моделей ИИ с открытым исходным кодом и масштабных государственных субсидий, что позволяет предлагать технологии по более низким ценам.

Ранее на конференции AI Journey подписали меморандум оценки финансового эффекта от внедрения ИИ.