Власти Новосибирска заявили о продолжении разбора завалов обрушившегося торгового центра

Мэр Новосибирска: разбор завалов обрушившегося торгового центра продолжится
Александр Кряжев/РИА Новости

Разбор завалов на месте обрушения кровли торгового центра в Новосибирске продолжится несмотря на завершение спасательных работ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

В Новосибирске локально введен режим повышенной готовности для профильных служб и определен комплекс первоочередных мер. Здание торгового центра отключено от инженерных сетей, территория остается оцепленной. Проводится постоянный мониторинг состояния конструкций и прилегающей территории.

Мэр отметил, что в ликвидации последствий обрушения участвовали свыше 350 специалистов и 70 единиц техники. Он выразил благодарность спасателям и экстренным службам за оперативные и слаженные действия.

Вечером 21 января в Новосибирске обрушилась кровля торгового центра. Спасателям удалось извлечь из-под завалов двух женщин, одну из которых госпитализировали. Позже сотрудники МЧС с помощью экскаватора достали мужчину, но спасти его не удалось — он получил травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной информации, обрушение произошло из-за скопившегося на крыше снега. Площадь обрушения составила 600 квадратных метров. По информации ТАСС, торговый центр был построен самовольно. В 2018 году мэрия Новосибирска требовала его снести, но владельцы выиграли в суде.

Ранее прокуратура сообщила о задержании собственника обрушившегося в Новосибирске ТЦ. 

