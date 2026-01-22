Размер шрифта
Похолодание придет в Москву и Подмосковье

Вильфанд: похолодание придет в Московский регион в четверг
Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»

В Москву и Подмосковье в четверг, 22 января, придет похолодание. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Он рассказал, что в ближайшую ночь ночная температура в Москве опустится до −12°C, в Московской области — до -13°C. При этом в центре столицы будет теплее — в районе -6...-8°C. Такая температура примерно на 4°C ниже нормы, отметил синоптик.

В пятницу ожидается дальнейшее понижение температуры: в Москве в диапазоне от -10 до -15°C, в Подмосковье — до -17°C. Дневные температуры будут не выше -10°C, что на 5−6°C ниже нормы. Наиболее холодный период прогнозируется в выходные.

Вильфанд не исключил, что в некоторых местах будут достигнуты и 30-градусные отметки. В основном температура будет -24...-25°C.

До этого врач-офтальмолог, офтальмохирург «СМ-Клиника» Светлана Миргородская предупредила, что отраженные от снега ультрафиолетовые лучи способны вызывать ожог роговицы и конъюнктивы, который называется «снежная офтальмия» или «снежная слепота».

Ранее россиянам рассказали, как одеваться стильно в январские морозы.

