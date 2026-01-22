Стендап-комик Белый сохранил долю в российской компании

Стендап-комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) сохранил долю в российской компании, которая занимается обработкой данных. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщается, Белый остается одним из семи учредителей компании, зарегистрированной в Нижнем Новгороде. По данным агентства, все учредители, среди которых журналист Мумин Шакиров (признан в РФ иностранным агентом), историк Александр Штефанов (признан в РФ иностранным агентом) и публицист с переводчик Виталий Дымарский (признан в РФ иностранным агентом), признаны в России иностранными агентами.

Минюст включил Белого в реестр иностранных агентов 1 сентября 2023 года. После того как он уехал из России в Испанию, он оспаривал это решение в российских судах. Артиста внесли в реестр также за получение финансовой поддержки из стран ЕС и СНГ. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов для неограниченного круга лиц, в том числе через СМИ, которые также признаны иностранными агентами, а также проводил концерты на иностранных площадках, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно о том, что Белый открыл ИП в Испании. «Я охреневаю от того, как много документов надо здесь. Я завел юрлицо, ИП в Испании», — возмущенно сказал юморист. По его словам, в отличии от России, в ЕС предпринимателям приходится вести сложный бухгалтерский учет из-за разросшегося бюрократического аппарата.

Ранее стало известно, что Белый закрыл ИП, занимавшееся организацией мероприятий в России.