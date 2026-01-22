Зеленского уличили в постановочном фото

Гончаренко: фото Зеленского во время блэкаута в Киеве было постановочным

Фото с президентом Украины Владимиром Зеленским, сделанное во время онлайн-совещания с его подчиненными во время блэкаута в Киеве, является постановочным. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

По его словам, на снимке Зеленский находится в помещении без света и смотрит в стационарный компьютер, который работает только от электричества.

Гончаренко считает, что для большей убедительности следовало ставить ноутбук или телефон.

«Но мы и так поверили! Он нас никогда не обманывал!» — добавил нардеп.

Накануне Зеленский заявил, что самая сложная ситуация в энергетике наблюдается в Киеве и Киевской области, а также в Харьковской, Сумской, Черниговской и Днепропетровской областях.

21 января мэр украинской столицы Виталий Кличко заявил, что Киев движется к «гуманитарной катастрофе» из-за массовых перебоев с электричеством и отоплением. При этом Кличко резко ответил на попытку Зеленского возложить на него вину за длительные отключения электроэнергии. По словам градоначальника, президент «неразумно» разжигает политический конфликт внутри страны в тот момент, когда ей необходимо единство. Кроме того, Кличко сообщил, что Зеленский отклонил его запросы на встречу для обсуждения кризиса.

Ранее киевляне начали греться у костра из елок на фоне многодневного блэкаута.