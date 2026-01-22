Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

В Совфеде рассказали, кому положены бесплатные путевки в санатории

Мельникова: путевки в санатории могут получить инвалиды, ветераны и пенсионеры
Владимир Вдовин/РИА Новости

Инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, а в некоторых регионах РФ и пенсионеры могут получить бесплатные путевки в санатории. Об этом рассказала РИА Новости сенатор Наталья Мельникова.

Сенатор отметила, что федеральные льготники могут получить путевку на санаторно-курортное лечение только при условии, что они не отказывались от набора социальных услуг, включающего эту возможность. По словам Мельниковой, чтобы оформить путевку, необходимо получить справку по форме 070/у в поликлинике по месту жительства, а затем подать заявление в территориальное отделение Социального фонда.

Сенатор также напомнила, что длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг достигает 18 дней, а для детей-инвалидов она составляет 21 день.

До этого член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила, что каждый регион может дополнять список льготных категорий граждан на свое усмотрение. Также она обратила внимание россиян, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать на отдых один человек.

Ранее россиянам объяснили правила выплаты больничных самозанятым.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679315_rnd_6",
    "video_id": "record::957266d7-421b-4c12-9814-ae8fd2a3095a"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+