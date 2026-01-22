В Совфеде рассказали, кому положены бесплатные путевки в санатории

Инвалиды всех групп, ветераны боевых действий, а в некоторых регионах РФ и пенсионеры могут получить бесплатные путевки в санатории. Об этом рассказала РИА Новости сенатор Наталья Мельникова.

Сенатор отметила, что федеральные льготники могут получить путевку на санаторно-курортное лечение только при условии, что они не отказывались от набора социальных услуг, включающего эту возможность. По словам Мельниковой, чтобы оформить путевку, необходимо получить справку по форме 070/у в поликлинике по месту жительства, а затем подать заявление в территориальное отделение Социального фонда.

Сенатор также напомнила, что длительность санаторно-курортного лечения в рамках набора социальных услуг достигает 18 дней, а для детей-инвалидов она составляет 21 день.

До этого член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова сообщила, что каждый регион может дополнять список льготных категорий граждан на свое усмотрение. Также она обратила внимание россиян, что взрослых с инвалидностью первой группы, а также детей с любой степенью инвалидности может бесплатно сопровождать на отдых один человек.

