Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026

Стали известны подробности ущерба, который Чубайс нанес «Роснано»

Чубайс девять лет бесконтрольно финансировал неприменимый проект «Роснано»
Александр Вильф/РИА Новости

Экс-руководство «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом, бесконтрольно повышая финансирование неприменимого проекта, нанесло компании крупный ущерб. Об этом, ссылаясь на иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам, сообщает ТАСС.

В документе говорится о проекте TAS-MRAM, в соответствии с которым предполагалось создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти. Несмотря на то, что технология TAS-MRAM являлась промышленно неприменимой, а проектные компании находились в предбанкротном состоянии, руководство «Роснано» на протяжении девяти лет реализации проекта бесконтрольно увеличивало его финансирование.

В результате действий ответчиков компании были причинены убытки в размере свыше €41 млн, более $35 млн и свыше 5 млрд рублей.

22 января сообщалось, что в отношении 12 бывших топ-менеджеров «Роснано» открыты исполнительные производства об аресте имущества.

24 декабря стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров «Роснано».

Ранее экс-главу дочки «Роснано» осудили за финансовые махинации. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679333_rnd_3",
    "video_id": "record::bf007603-f767-4e89-8c8c-b5365a9964cc"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+