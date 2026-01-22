Стали известны подробности ущерба, который Чубайс нанес «Роснано»

Чубайс девять лет бесконтрольно финансировал неприменимый проект «Роснано»

Экс-руководство «Роснано» во главе с Анатолием Чубайсом, бесконтрольно повышая финансирование неприменимого проекта, нанесло компании крупный ущерб. Об этом, ссылаясь на иск «Роснано» к Чубайсу и другим бывшим топ-менеджерам, сообщает ТАСС.

В документе говорится о проекте TAS-MRAM, в соответствии с которым предполагалось создание в России производства магниторезистивной оперативной памяти. Несмотря на то, что технология TAS-MRAM являлась промышленно неприменимой, а проектные компании находились в предбанкротном состоянии, руководство «Роснано» на протяжении девяти лет реализации проекта бесконтрольно увеличивало его финансирование.

В результате действий ответчиков компании были причинены убытки в размере свыше €41 млн, более $35 млн и свыше 5 млрд рублей.

22 января сообщалось, что в отношении 12 бывших топ-менеджеров «Роснано» открыты исполнительные производства об аресте имущества.

24 декабря стало известно, что Арбитражный суд Москвы арестовал имущество и денежные средства Чубайса и ряда других бывших топ-менеджеров «Роснано».

Ранее экс-главу дочки «Роснано» осудили за финансовые махинации.