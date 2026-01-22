Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеФорум в Давосе — 2026
Общество

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто
Константин Михальчевский/РИА Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативно».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее мост закрывался для движения авто в среду в 18:00 мск. Его открыли спустя четыре часа.

Движение по Крымскому мосту перекрывается по нескольким основным причинам, связанным с обеспечением безопасности и текущей оперативной обстановкой. Его приостанавливают при объявлении воздушной тревоги в регионе или при угрозе атаки БПЛА. С 3 ноября 2025 года введен полный запрет на проезд электромобилей и гибридных транспортных средств из-за риска использования тяговых батарей для скрытого провоза взрывчатых веществ.

Кроме того, на въездах проводятся обязательные проверки. Усиление контроля может приводить к временным заторам и кратковременным остановкам потока для предотвращения скопления машин на самом мосту.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27679321_rnd_7",
    "video_id": "record::59271fe6-ed02-4e40-b71f-cbc48d78c8c0"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+