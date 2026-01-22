Движение транспорта по Крымскому мосту перекрыто

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыто. Об этом сообщил Telegram-канал «Крымский мост: оперативно».

Находящихся на мосту и в зоне досмотра попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Ранее мост закрывался для движения авто в среду в 18:00 мск. Его открыли спустя четыре часа.

Движение по Крымскому мосту перекрывается по нескольким основным причинам, связанным с обеспечением безопасности и текущей оперативной обстановкой. Его приостанавливают при объявлении воздушной тревоги в регионе или при угрозе атаки БПЛА. С 3 ноября 2025 года введен полный запрет на проезд электромобилей и гибридных транспортных средств из-за риска использования тяговых батарей для скрытого провоза взрывчатых веществ.

Кроме того, на въездах проводятся обязательные проверки. Усиление контроля может приводить к временным заторам и кратковременным остановкам потока для предотвращения скопления машин на самом мосту.

Ранее в Белгородской области дрон атаковал грузовой автомобиль.