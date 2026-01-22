Россиян предупредили, какие опасные болезни скрываются за паническими атаками

За симптомами панической атаки могут скрываться другие, более опасные нарушения, например аритмия или гипогликемия. Как их распознать и не пропустить, «Газете.Ru» рассказала невролог Екатерина Демьяновская.

По словам врача, паническая атака — внезапный приступ тревоги, который сопровождается яркими симптомами: сердцебиением, тремором, ощущением нехватки воздуха, скачками давления, головокружением.

«Паническая атака возникает из-за сбоя в работе вегетативной нервной системы: мозг ошибочно воспринимает безопасную ситуацию как угрозу жизни и провоцирует выброс гормонов стресса, в том числе адреналина, чтобы справиться с опасностью. Сердце начинает быстрее биться, чтобы лучше снабжать мышцы кровью, дыхание учащается и начинает сбиваться, человек потеет, может дрожать, от гипервентиляции может начать кружиться голова. Замечая эти симптомы, человек пугается и начинает паниковать еще сильнее», — объяснила врач-эксперт Лаборатории «Гeмотест».

Несмотря на дискомфорт, паническая атака не считается опасным состоянием — она редко приводит к органическому повреждению сердца, сосудов или головного мозга и обычно проходит без последствий в течение 10–30 минут. Однако в некоторых случаях за симптомами, напоминающими паническую атаку, скрываются другие, более опасные причины: нарушения сердечного ритма, скачки артериального давления, колебания глюкозы в крови.

Например, опасные формы аритмии нередко сопровождаются чувством сильного сердцебиения, «толчков» и перебоев в работе сердца, одышкой, страхом смерти — симптомы очень напоминают типичные жалобы при панических атаках. При этом истинная аритмия вызвана не выбросом гормонов стресса, а электрической нестабильностью сердечной мышцы. Она может приводить к самым опасным последствиям — инсульту, сердечной недостаточности.

«Крайне важно уметь отличать паническую атаку от более серьезных нарушений, чтобы не пропустить состояние, которое угрожает жизни. Врачи оценивают сердечный ритм, измеряют артериальное давление, уровень глюкозы в крови, проводят базовый неврологический осмотр. Неспециалисту отличить паническую атаку от аритмии практически невозможно. Но по косвенным признакам можно заподозрить, что дело не в тревожности», — предупреждает врач.

Например, при панической атаке пульс сильно учащен, но сердцебиение равномерное, без «перебоев». А при аритмии сердцебиение может быть хаотичным, с паузами, которые сменяются ускорением, или источником основного ритма становится не синусовый узел, а другие структуры. Кроме того, паническая атака обычно возникает «на пустом месте» или на фоне стресса, часто в стереотипных ситуациях. Если же симптомы появились после физической нагрузки, плотного ужина, употребления алкоголя — это повод не откладывая обратиться к врачу. Чтобы определить, чем именно вызваны симптомы, врач назначит ЭКГ, а для более детального обследования может назначить суточное мониторирование артериального давления, холтеровское мониторирование ЭКГ и направить к кардиологу.

Еще одно состояние, которое может маскироваться под паническую атаку — колебания уровня глюкозы в крови. Если он резко падает, человек может испытывать внезапную общую слабость, дрожь в теле, потливость, сердцебиение, чувство внутреннего напряжения и страха. Гипогликемия — мощный стрессор, на который организм отвечает выбросом адреналина, который и формирует картину, на начальных этапах практически не отличимую от панической атаки. При резком повышении уровня глюкозы возможны раздражительность, тревожность, ощущение сердцебиения. Чтобы определить причину симптомов, измеряют уровень глюкозы в крови, врач назначает углубленное исследование углеводного обмена.

