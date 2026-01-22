В России резко вырос спрос на белых хакеров

Киберэксперт Слынько: спрос на белых хакеров в России вырос на 20% в 2025 году

Рынок кибербезопасности в России демонстрирует заметный рост, и одна из самых востребованных профессий в этой сфере — белый хакер. Спрос на таких специалистов в 2025 году увеличился на 20% и, скорее всего, продолжит расти в 2026-м. Такой прогноз «Газете.Ru» дала руководитель группы направления «Информационная безопасность» Лиги цифровой экономики Александра Слынько.

«По сути белый хакер (этичный хакер, пентестер) — это легальный взломщик. Его задача — смоделировать действия злоумышленника и обнаружить слабые места в инфраструктуре до того, как их найдут настоящие киберпреступники. Работая по договору с организацией, пентестер пытается обойти защиту и проникнуть в систему, но не с целью навредить, а чтобы выяснить, где необходимо усилить безопасность. Это можно сравнить с проверкой дома на взлом: специалист ищет способы попасть внутрь, чтобы владелец понял, какие замки стоит сменить», — отметила Слынько.

По ее словам, руководители российских компаний и госучреждений пришли к выводу, что выгоднее и безопаснее заранее найти уязвимости в своих системах, чем в будущем столкнуться с последствиями реальных атак, утечек данных или выплачивать выкупы злоумышленникам.

Помимо роста числа кибератак, на востребованность белых хакеров влияют ужесточение регуляторных требований и необходимость импортозамещения в ИТ-сфере, добавила Слынько. Она пояснила, что каждый новый цифровой продукт или обновление могут нести в себе неизвестные риски, а значит, и работа по их поиску сохраняет актуальность.

Слынько подчеркнула, что старт карьеры в этой области доступен даже людям без профильного опыта, но требует готовности к постоянному обучению и саморазвитию. Ключевые качества для белого хакера — системное мышление, аналитические способности, настойчивость и внимательность к деталям, сказала эксперт. Она добавила, что интенсивная практика в течение одного-двух лет позволяет достичь уровня, достаточного для трудоустройства в крупные компании или специализированные команды.

Зарплаты в профессии весьма привлекательные — начинающий специалист может рассчитывать на доход до 100 тыс. рублей, эксперт среднего уровня — от 200 тыс. до 300 тыс., а профессионал в крупном городе — от 500 тыс. рублей и выше, уточнила Слынько. По ее словам, уровень оплаты напрямую отражает высокую степень ответственности.

«Белые хакеры — не временное явление. Пока существуют цифровые системы, найдутся и те, кто пытается их взломать. В такой ситуации инвестиции в услуги пентестеров становятся для бизнеса разумной мерой защиты и способом сохранить репутацию, клиентов и данные. Рациональнее заплатить «своему» взломщику, чем устранять последствия настоящей успешной атаки», — заключила Слынько.

Ранее эксперты сообщили о подготовке хакерами атак на банковские ИИ-системы.