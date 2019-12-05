Украинцам хотят запретить ездить в Россию по внутренним паспортам

В МИД Украины сообщили, что с 1 марта 2020 года гражданами страны могут отменить возможность пересекать границу с Россией по внутреннему паспорту и свидетельству о рождении. Об этом сообщает «Униан» со ссылкой на директора департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

По его словам, проектом постановления кабмина предусмотрено приостановление действий положений соглашений с Россией в период 1997 и 2011 годов. Этом положение определяет перечень документов, по которым граждане имеют право пересекать границу с Россией.

Он отметил, что ежегодно он отметил, что ежегодно растет количество поддельных документов. Кроме прочего, свидетельство о рождении не подтверждает принадлежность к гражданству и не содержит фотографии ребенка.

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