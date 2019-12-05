Госдума приняла закон об ограничении выезда за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Государственная дума приняла закон о временном ограничении права покинуть территорию России бывших сотрудников ФСБ, если за границей им угрожает опасность. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, инициаторами законопроекта является группа представителей комитета Госдумы по безопасности во главе с его председателем Василием Пискаревым.

Ограничения для сотрудников Федеральной службы будут действовать до пяти лет со дня их увольнения с военной службы.

«Установление порядка принятия решений об ограничении выезда военнослужащих органов безопасности по данному основанию предлагается отнести к компетенции ФСБ России», — говорится в пояснительной записке к документу.

Пискарев отметил, что данные ограничения коснутся преимущественно тех, «кто был осведомлен в сведениях особой важности или совершенно секретных сведениях».

Порядок принятия решений об ограничении выезда бывший сотрудников службы будет установлен ФСБ России.