Девушка упала на рельсы на платформе «Тимирязевская» МЦД-1

Девушка погибла после падения на рельсы на платформе «Тимирязевская» первого московского центрального диаметра (МЦД-1), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Отмечается, что тело погибшей было извлечено на платформу. Выяснением обстоятельств и причин произошедшего займется следственно-оперативная группа.

По данным Центральной пригородной пассажирской компании, из-за инцидента было временно прекращено движение поездов по МЦД-1 и в сторону Москвы от Лобни. В настоящее время движение восстановлено.

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