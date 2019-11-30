Завершена спасательная операция после землетрясения в Албании, погибли 50 человек

Спасательные службы Албании завершили операцию по поиску выживших после землетрясения, произошедшего в ночь на 26 ноября. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на заявление премьер-министра Албании Эди Раму.

Как отмечается, число жертв в результате землетрясения выросло до 50 человек. Спасатели считают, что им удалось достать из под обломков тела всех погибших.

Известно, что около 2 тыс. человек пострадали, один человек впал в кому.

Еще 4 тыс. человек лишились своих домов, 2,5 тыс. из них временно обитают в гостиницах недалеко от мест, где они проживали, остальные уехали на восток Албании или в Косово.

Как сообщил премьер Эди Рама, в албанской столице Тиране серьезно повреждены 1465 зданий, еще 900 — в расположенном неподалеку городе Дуррес.

Известно также, что правительство страны пообещало выплатить по 1 млн албанских леков ($9 тыс.) семьям погибших.

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