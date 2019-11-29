Первый пересекший Крымский мост кот отпраздновал день рождения в День Мостов

В Мостодень, 29 ноября, кот Мостик, который первым прошел по Крымском мосту, отпраздновал день рождения. Об этом сообщается на странице «Кот Моста» в Twitter.

«Так заработался, даже про День рождения забыл! А мои строители — нет», — написано в посте.

На видео, размещенном на странице, рабочие поздравили кота со всеми атрибутами праздника: свечками для торта и воздушными шарами, а также миниатюрным колпачком, который надели на голову Мостика.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин надеялся стать первым, кто пересечет Крымский мост после его открытия. Однако его «обошел» местный кот, сумевший пройти по мосту за день до российского президента.

После этого события кот Мостик стал чем-то вроде интернет-знаменитости в России.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— СМИ рассказали об обогнавшем Путина на Крымском мосту коте