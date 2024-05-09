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Военные ВСУ заявили, что российская армия применяет гораздо больше дронов, чем раньше

Украинские военные пожаловались на большое количество российских беспилотников

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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Вооруженные силы России в зоне специальной военной операции (СВО) гораздо чаще стала применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА), чем это было раньше. Об этом со ссылкой на украинских военных сообщает немецкий телеканал N-TV.

По словам командира украинской армии по имени Лёва, раньше россияне тоже использовали дроны, но в гораздо меньших количествах. Сейчас же российские войска стали применять гораздо больше боевых беспилотников. Кроме того, российские беспилотники разнообразны. Так, только один «Ланцет» применяется сразу в нескольких модификациях с разным типом боевой части. Поэтому, сказал командир, российские БПЛА нагоняют страх на украинских военных.

В свою очередь, артиллерист Андрей Ставничий сказал, что российские беспилотники часто не позволяют артиллерии ВСУ осуществлять эффективную поддержку своих войск на поле боя. По его словам, российский войска обладают огромным количеством дронов Zala и «Орлан».

До этого майор ВСУ в отставке Игорь Лапин заявил, что армия России обладает полным преимуществом над Вооруженными силами Украины в воздухе и быстро уничтожает позиции украинских солдат с помощью БПЛА и авиабомб.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны стали большой проблемой для ВСУ.

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