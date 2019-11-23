Провалившегося под лед мужчину с собакой вытащили спасатели в Москве

Сотрудники спасательной службы вытащили из воды на Борисовских прудах на юге Москвы мужчину с его питомцем, которые провалились под лед. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам спасателей, мужчина гулял с собакой породы кане-корсо. Она выбежала на неокрепший лед и провалилась. Тогда хозяин стал спасать собаку и тоже оказался в воде.

Уточняется, что спасатели оперативно достали из воды пострадавших, доставили на поисково-спасательную станцию и оказали необходимую помощь.

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