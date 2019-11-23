В Киеве прошел марш трансгендеров со столкновениями радикалов с полицией

В украинской столице прошел марш трансгендеров, в результате которого полицией были задержаны шесть ультраправых. Об этом сообщает агентство «Украинские новости».

Отмечается, что на акцию также пришли сторонники традиционных семейных ценностей, которые пытались помешать проведению акции.

По словам сотрудников местной полиции, противники мероприятия пытались прорвать полицейский кордон, чтобы помешать проведению шествия, и устроили потасовку с правоохранителями.

Акция по случаю Международного дня памяти трансгендеров, который отмечается 20 ноября, состоялась по ранее поданной заявке.

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