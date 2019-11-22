Почти 30 рейсов отменено и задержано в аэропортах Москвы

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Новый терминал B аэропорта Шереметьево в день презентации, 1 июня 2018 года Новый терминал B аэропорта Шереметьево в день презентации, 1 июня 2018 года
Новый терминал B аэропорта Шереметьево в день презентации, 1 июня 2018 года
Артем Сизов/«Газета.Ru»

В аэропортах столицы отменили и задержали более 20 рейсов, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным на 21.55 по мск., во Внуково задержано семь рейсов и три отменено.

Также в Домодедово четыре рейса отменили четыре рейса и семь задержали.

Кроме того, в Шереметьево задержано четыре рейсов.

В Жуковском задержанных и отмененных рейсов нет.

В настоящее время причины отмены и задержки рейсов неизвестны.

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