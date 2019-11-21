Пенсионер умер в очереди за медсправками для водителей в Казани
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В Казани в очереди за водительской справкой от нарколога скончался пенсионер. Об этом сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что мужчина 1946 года рождения пытался подойти ближе, но оступился и упал.
Уточняется, что на место ЧП вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.
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