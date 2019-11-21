Пенсионер умер в очереди за медсправками для водителей в Казани

В Казани в очереди за водительской справкой от нарколога скончался пенсионер. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что мужчина 1946 года рождения пытался подойти ближе, но оступился и упал.

Уточняется, что на место ЧП вызвали скорую помощь, однако прибывшие на место медики не смогли спасти мужчину.

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