Адвокат историка Соколова рассказал, как его оберегают от «потери рассудка»

Адвокат историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, Александр Почуев выразил обеспокоенность тем, что его подзащитный может «потерять рассудок». Об этом сообщает телеканал «360».

Он отметил, Соколов находится в «полуживом» состоянии, но несмотря на это сотрудничает с криминалистами.

«Участвует в следственных действиях, зачастую срываясь на слезы», — добавил Почуев.

Он также подтвердил, что Соколову еще пока неизвестно об увольнении из СПбГУ, поскольку историку еще не рассказали об этом.

Адвокат объяснил это попыткой «сохранить его психоэмоциональное состояние».

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