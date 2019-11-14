В Словакии три женщины погибли при попытке спасти собак во время наводнения

В районе города Ревуца в центральной части Словакии трех женщин, пытавшихся спасти от гибели собак во время наводнения, смыло в реку. Все они погибли. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на премьер-министра страны Петера Пеллегрини.

По его словам, женщины пытались сохранить жизнь питомцев из приюта, которых смывало в разлившуюся реку Мурань.

Пеллегрини от имени правительства выразил выражаю глубокое соболезнованием семьям погибших женщин.

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