Католики обвинили папу Римского в поклонении языческой богине

Более 100 представителей католического духовенства и светских ученых подписали в интернете петицию против «кощунственных и суеверных действий» папы Римского Франциска, которые он учинил на заседании Синода римско-католической церкви по проблемам Амазонии, состоявшемся в октябре. Об этом сообщает сайт , созданный для этой петиции.

Отмечается, что они просят понтифика «покаяться в данных грехах, а также всех публичных преступлениях, «совершенных им против Бога и истинной религии».

Так, в петиции прописаны шесть главных «святотатств» папы. В перечне указано, в том числе, присутствие Франциска на церемонии поклонения языческой богине Пачамаме, которая прошла в Ватиканских садах. Папу Римского осуждает за то, что он благословил этого идола.