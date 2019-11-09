Орешкин рассказал о сокращении рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что искусственный интеллект является возможностью для российской экономики двигаться вперед, однако бояться сокращения рабочих мест не нужно. Об этом сообщает РИА «Новости».

Орешкин заявил, что в ближайшие пять лет влияние искусственного интеллекта на рабочие места в России не будет массовым, так как еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике, промышленности, чтобы это внедрение было широко.

Министр подчеркнул, что если смотреть на опыт стран-лидеров по внедрению искусственного интеллекта, то там не наблюдается роста безработицы в связи с этим процессом, а значит и опасаться его не нужно.

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