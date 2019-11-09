Орешкин рассказал о сокращении рабочих мест из-за внедрения искусственного интеллекта
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин рассказал, что искусственный интеллект является возможностью для российской экономики двигаться вперед, однако бояться сокращения рабочих мест не нужно. Об этом сообщает РИА «Новости».
Орешкин заявил, что в ближайшие пять лет влияние искусственного интеллекта на рабочие места в России не будет массовым, так как еще предстоит подготовить отрасли в здравоохранении, экономике, промышленности, чтобы это внедрение было широко.
Министр подчеркнул, что если смотреть на опыт стран-лидеров по внедрению искусственного интеллекта, то там не наблюдается роста безработицы в связи с этим процессом, а значит и опасаться его не нужно.
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