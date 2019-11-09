МИД призвал россиян не ездить в Ирак из-за террористической активности

МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Ирак из-за террористической активности и нестабильной обстановки в стране, передает «Интерфакс».

Ведомство пояснило, что так как в стране затруднено оказание консульской помощи, россияне сильно рискуют при посещении страны.

Протесты в Ираке начались в октябре, их причиной стало недовольство граждан бедностью, безработицей и коррупцией в стране. За все время беспорядков было убито 250 человек.

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