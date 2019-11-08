В МВД хотят ввести наказание за пропаганду наркотиков в сети в 2020 году

В Министерстве внутренних дел России рассказали, что введение наказания за пропаганду наркотиков в интернете может наступить в 2020 году. Об этом сообщается на федеральном портале нормативных актов.

Уточняется, что условием для наказания может быть склонение к употреблению наркотиков, а также пропаганда запрещенных наркотических, психотропных и аналоговых веществ через интернет-ресурсы.

Отмечается, что данное правонарушение будет нести за собой уголовную ответственность.

Предполагаемой датой вступления проекта в силу назван декабрь 2020 года.