В МВД хотят ввести наказание за пропаганду наркотиков в сети в 2020 году
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В Министерстве внутренних дел России рассказали, что введение наказания за пропаганду наркотиков в интернете может наступить в 2020 году. Об этом сообщается на федеральном портале нормативных актов.
Уточняется, что условием для наказания может быть склонение к употреблению наркотиков, а также пропаганда запрещенных наркотических, психотропных и аналоговых веществ через интернет-ресурсы.
Отмечается, что данное правонарушение будет нести за собой уголовную ответственность.
Предполагаемой датой вступления проекта в силу назван декабрь 2020 года.