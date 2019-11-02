Подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушении скрылись из Москвы
Трое подозреваемых в убийстве начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата на западе Москвы покинули столицу. Об этом сообщает ТАСС.
По словам осведомленного источника в оперативной группе по расследованию убийства, оперативные действия по горячим следам не принесли результатов.
Он добавил, что в настоящее время к расследованию подключились коллеги из соседних областей.
По данным источника в правоохранительных органах, убийца использовал пистолет «Глок» австрийского производства. Такой вывод сотрудники полиции сделали по гильзам и пулям, найденным на месте преступления.
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