Адвокат Бутиной раскрыл детали ее депортации

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Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года
Мария Бутина на снимке американской полиции, август 2018 года
Alexandria Sheriff's Office/Reuters

Адвокат осужденной в США Марии Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, как россиянку будут перевозить из США. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что при условии, если она покинет тюрьму утром в пятницу, 25 октября, то она может быть дома в субботу, 26 октября.

Адвокат отметил, что Бутину будут сопровождать два сотрудника миграционной службы. Дрисколл предположил, что из тюрьмы россиянку отвезут в ближайший крупный аэропорт в Атланте, затем перевезут в Европу, а после делегация пересядет на рейс в Москву.

Представитель Бутиной подчеркнул, что в Европе у нее появится возможность связаться с родными и сообщить им о своих передвижениях.

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