Найден способ смягчить основные проявления аутизма у детей без лекарств

Ученые из Южно-Центрального университета Миньцзу (Китай) выяснили, что музыкальная терапия может заметно смягчать ключевые поведенческие проявления расстройства аутистического спектра (РАС) у детей. К такому выводу исследователи пришли по итогам метаанализа 18 научных работ. Результаты опубликованы в журнале Frontiers in Psychiatry.

Анализ охватил данные клинических исследований, в которых оценивалось влияние музыкальных занятий на социальные, эмоциональные и коммуникативные навыки детей с аутизмом. Во всех работах музыкальная терапия сравнивалась со стандартными подходами или отсутствием вмешательства.

Результаты показали, что занятия музыкой достоверно снижали выраженность симптомов по двум широко используемым шкалам — Autism Behavior Checklist и Childhood Autism Rating Scale. Наиболее заметные улучшения наблюдались в социальной сфере, поведении и сенсорной чувствительности, а также в эмоциональной регуляции и вербальных навыках.

Авторы отмечают, что музыка, вероятно, воздействует сразу на несколько нейропсихологических механизмов — от регуляции эмоций и внимания до активации нейронных сетей, связанных с речью и социальным взаимодействием. Такие эффекты закладывают основу для перспективных немедикаментозных подходов, особенно на фоне отсутствия препаратов, эффективно влияющих на основные симптомы аутизма.

При этом исследователи подчеркивают, что результаты следует интерпретировать с осторожностью: часть включенных работ имела ограничения по размеру выборки и дизайну.

