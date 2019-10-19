Прокуратура начала проверку после гибели людей из-за прорыва дамбы под Красноярском

Прокуратура Курагинского района начала проверку по факту гибели людей при прорыве дамбы под Красноярском. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что на место прорыва дамбы на золотодобывающем предприятии выехали сотрудники прокуратуры.

Уточняется, что судьба 15 человек по прежнему неизвестна. Они находились в бараках недалеко от места ЧП.

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