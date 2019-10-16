Путин раскритиковал главу Иркутской области за работу после паводков
Президент России Владимир Путин потребовал объяснить, почему люди получили лишь половину свидетельств на проведение капремонта после паводка в Иркутской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам главы государства, выдано всего 1362 свидетельства на проведение капремонта (50% от общего количества).
Он попросил губернатора Иркутской области Сергея Левченко объяснить причину нехватки.
Путин также отметил некачественное восстановления образовательных учреждений.
«Если мы не будем работать с душой и сердцем - результата не будет положительного», — сказал Путин.
Кроме того, российский лидер выразил надежду на то, что ситуаций с невыдачей денег гражданам, которые имеют право на пособия, больше не возникнет.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Путин посоветовал заняться другой работой тем, кто не может помогать людям со всем сердцем
— Путин раскритиковал чиновников за нерасторопную ликвидацию последствий паводков
— Путин отследит реализацию прав пострадавших от паводка в Иркутской области