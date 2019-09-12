Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками

Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с украинскими моряками, которых обменяли в рамках акции между страной и Россией и вернули на родину. Об этом сообщает «112 Украина».

Уточняется, что торжественная встреча прошла в Киеве в парковом дворе Марииснкого дворца.

Зеленский пообщался с моряками и поздравил военнослужащих с возвращением на родину и назвал их героями. Он также поблагодарил родных освобожденных за то, что не теряли веру.

«Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», — подчеркнул Зеленский.

По его словам, возвратить украинских моряков было супер сложно. К процессу переговоров с российской стороной были подключены многие органы украинской власти.

Ранее сообщалось, что освобожденным украинским морякам вручили награды.

7 сентября Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35».