Зеленский встретился с освобожденными украинскими моряками
Президент Украины Владимир Зеленский лично встретился с украинскими моряками, которых обменяли в рамках акции между страной и Россией и вернули на родину. Об этом сообщает «112 Украина».
Уточняется, что торжественная встреча прошла в Киеве в парковом дворе Марииснкого дворца.
Зеленский пообщался с моряками и поздравил военнослужащих с возвращением на родину и назвал их героями. Он также поблагодарил родных освобожденных за то, что не теряли веру.
«Они делали все, чтобы вас вернуть, а мы им помогали», — подчеркнул Зеленский.
По его словам, возвратить украинских моряков было супер сложно. К процессу переговоров с российской стороной были подключены многие органы украинской власти.
Ранее сообщалось, что освобожденным украинским морякам вручили награды.
7 сентября Украина и Россия провели обмен по формуле «35 на 35».