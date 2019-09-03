Абхазия обвинила Грузию в агрессии на границе
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Служба государственной безопасности Абхазии заявила, что грузинская сторона не реагирует на предложения по установлению государственной границы. Об этом сообщается на ее официальном сайте.
В ведомстве считают подобное поведение проявлением агрессии.
«Данное обстоятельство не способствует нормализации обстановки, укреплению мер доверия между нашими государствами», — говорится в заявлении.
Уточняется, что последние события вновь превращают границу между странами в линию фронта, но это происходит по вине Тбилиси.
Ранее сообщалось, что Грузия не стала ликвидировать полицейский пост на границе с Южной Осетией.